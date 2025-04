Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtragsmeldung: Uedem - Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Kleve und Krefeld sowie der Staatsanwaltschaft Kleve

Der 39-jährige Mann ist außer Lebensgefahr

Uedem (ots)

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei untereinander bekannten Personengruppen wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag (26. April 2025) in Uedem ein Mann durch Stiche zunächst lebensgefährlich verletzt. Der 39-Jährige befindet sich inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr. Die Tatverdächtigen, der Verletzte und weitere Zeugen wurden vernommen. Nachdem sich ein für die Anordnung der Untersuchungshaft zwingend erforderlicher dringender Tatverdacht nicht ergeben hat, wurden die vorläufig festgenommenen Tatverdächtigen aus dem Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen bezüglich des Tathergangs, der genauen Tatbeteiligung sowie der Tatwaffe werden fortgeführt.(70)(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell