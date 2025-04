Polizei Hagen

POL-HA: 18-Jähriger will in Wohnung und missbraucht Notruf

Hagen-Haspe (ots)

Ein 18-Jähriger missbrauchte am Mittwochabend (16.04.2025) den Notruf der Polizei, um in seine Wohnung in Haspe zu gelangen. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige.

Um 20.30 Uhr alarmierte der junge Mann die Leitstelle und schilderte, dass er dringend in seine Wohnung müsse, weil er wichtige Sachen benötige. Die Einsatzkräfte erschienen zur Aufklärung der Situation vor Ort und stellten fest, dass der junge Mann den Notruf missbräuchlich gewählt hatte. Da es ihm nicht gelang, die Türe mit seinem Schlüssel zu öffnen, vermutete er, dass das Türschloss ausgetauscht worden war. Zudem wollte er keine dort wohnhaften Familienangehörigen um Hilfe bitten. Wie sich herausstellte, wurde weder das Schloss ausgetauscht noch benötigte der 18-Jährige dringende Gegenstände aus der Wohnung. Der 18-Jährige sah sein Fehlverhalten nicht ein. Die Beamten leiteten ein Verfahren gegen ihn ein. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell