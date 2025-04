Polizei Hagen

POL-HA: Brandstiftung: Imbisswagen in Flammen

Hagen-Boele (ots)

Auf dem Boeler Marktplatz setzten zwei bislang unbekannte Personen in der Nacht auf Donnerstag (17.04.2025) einen Imbisswagen in Brand. Der Wagen wurde durch die Flammen vollständig zerstört. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Tatgeschehen und den flüchtigen Tätern.

Um etwa 0 Uhr beobachteten Zeugen, wie sich zwei Personen an dem Imbisswagen an der Schwerter Straße aufhielten und sich daraufhin zu Fuß in Richtung Dortmunder Straße entfernten. Wenige Minuten stand der Imbisswagen in Flammen. Als die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr auf dem Marktplatz eintrafen, brannte der Wagen in voller Ausdehnung. Den Beamten der Feuerwehr gelang es, das Feuer zu löschen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 100.000 Euro.

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus und bittet nun um Hinweise: Wer kann Angaben zu dem Brandgeschehen und den beiden beobachteten Personen machen? Hinweise werden jederzeit telefonisch unter der Rufnummer 02331 986-2066 entgegengenommen. (rst)

