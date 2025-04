Polizei Hagen

POL-HA: Rotlichtfahrt bei Flucht nach Unfall

Hagen-Wehringhausen (ots)

Eine Hagenerin verständigte am Dienstag (15.04.2025) die Polizei, nachdem ein anderer Autofahrer nach einem Unfall vor ihr flüchtete. Die 20-Jährige berichtete, mit ihrem Nissan um 22.10 Uhr auf der Wehringhauser Straße/an der Bahnhofshinterführung überholt worden zu sein. Der schwarze 1er BMW sei ihr zuvor bereits durch seine aufdringliche Fahrweise aufgefallen. Als sie sich auf der rechten Spur befand, sei der BMW nach links aus- und unmittelbar vor ihr wieder eingeschert. Dabei habe er den Abstand falsch eingeschätzt und ihr Auto am Radkasten touchiert. Zunächst habe der Fahrer des BMWs den Anschein erweckt, dass er anhalten würde, dann habe er jedoch beschleunigt und fuhr in Fahrtrichtung Eckesey davon. Die 20-Jährige sah das flüchtige Fahrzeug erneut an einer roten Ampel. Als der Fahrer ihren Nissan erkannte, habe er das Rotlicht missachtet und flüchtete in Richtung Hauptbahnhof. Die Hagenerin konnte sich das Kennzeichen notieren. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallflucht dauern an. (arn)

