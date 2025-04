Polizei Hagen

POL-HA: Süßwaren im Wert von über 140 Euro gestohlen - Schokoladendieb vorläufig festgenommen

Hagen-Eilpe (ots)

Am Dienstag (15.04.2025) bemerkte die Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Frankfurter Straße gegen 14:20 Uhr einen Mann, der durch seine prall gefüllten Taschen auffiel. Er ging zielstrebig an der Kasse vorbei und blieb auch nach Aufforderung nicht stehen. Der Dieb versuchte zu entkommen, doch die Mitarbeiterinnen verfolgten ihn und konnten die hinzugerufenen Streifenwagen auf ihn aufmerksam machen. Der 20-Jährige versuchte noch, sich in der Jägerstraße in einem Mehrfamilienhaus zu verstecken. Hier griffen die Polizisten den Dieb auf. Seine Taschen waren mit hochwertiger Schokolade im Wert von über 140 Euro gefüllt. Die Beamten nahmen den polizeibekannten Hagener vorläufig fest und legten eine Anzeige vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell