Polizei Hagen

POL-HA: 13-Jähriger verletzt zwei Polizistinnen bei Einsatz

Hagen-Berchum (ots)

Dienstagabend (15.04.2025) verletzte ein 13-jähriger Hagener zwei Polizistinnen bei einem Einsatz in Berchum. Der Junge hatte zuvor Streit mit seiner Familie und zeigte sich hochgradig aggressiv. Als die Streifenwagenbesatzung gegen 21.15 Uhr eintraf und ihn fragte, was passiert ist, wollte er nicht mit den Beamtinnen reden. Er griff sie stattdessen körperlich an und schubste eine Polizistin mit den Worten "verpiss dich du Hure". Als er erneut mit erhobenen Händen auf sie zuging, mussten ihn die Einsatzkräfte an den Armen fixieren. Er wehrte sich jedoch so erheblich, dass es ihm kurzzeitig gelang, einen Arm zu befreien. Mit dem zog er einer Beamtin an den Haaren. Desweiteren trat er mehrfach gegen die Beine, sowie in Richtung des Bauchraumes des Streifenteams und fing an, Kopfstöße auszuführen. Während des Widerstands wollte er immer wieder nach den Beinholstern der Polizistinnen greifen, verletzte eine Beamtin am Ohr und biss ihrer Kollegin in das Handgelenk. Schließlich gelang es den Einsatzkräften, dem Minderjährigen Handschellen anzulegen. Nachdem er realisierte, dass es zwecklos ist, sich erneut zu wehren, konnte er im weiteren Verlauf einer weiteren Streifenwagenbesatzung übergeben werden. Bei dem Einsatz erlitten die eingesetzen Polizistinnen mehrere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Sie verblieben im Dienst. (arn)

