POL-HA: Schwerpunktdienst der Hagener Polizei im Großeinsatz mit Bereitschaftspolizei aus Bochum

Hagen (ots) - Die Hagener Polizei bittet bei der Suche nach einem Vermissten um Mithilfe der Bevölkerung. Der 44-jährige Hagener wurde am Dienstag (15.04.2025) durch Familienangehörige als vermisst gemeldet. An bekannten Anlaufadressen konnte der Mann nicht angetroffen werden. Sein Mobiltelefon ließ er in seiner Wohnung zurück. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich der 44-Jährige in hilfloser Lage oder in einer ...

