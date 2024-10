Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Smartphone geortet - Dieb in Untersuchungshaft

Berlin - Mitte (ots)

In der Nacht zu Sonntag nahm die Bundespolizei einen Mann fest, der am Hauptbahnhof Berlin einem Reisenden das Mobiltelefon entwendet haben soll.

Am Sonntag, gegen 00:45 Uhr, soll ein Mann am Berliner Hauptbahnhof einem 24-Jährigen das Smartphone gestohlen haben. Der Geschädigte schlief auf einer Bank mit seinem Telefon in der Hand als der Dieb die Gelegenheit nutzte und das hochwertige Gerät an sich nahm.

Als der 24-Jährige erwachte und den Verlust bemerkte, begab er sich zur Wache der Bundespolizei und gab den Diebstahl zur Anzeige. Dabei teilte er mit, dass er das Smartphone im Hauptbahnhof orten könne. Die Bundespolizei wertete die Videobilder vom Tatort aus und fahndete nach dem Mann. Eine Streife der Bundespolizei stellte den mutmaßlichen Dieb wenig später im Hauptbahnhof fest. Bei der Kontrolle fanden die eingesetzten Beamtinnen und Beamten das gestohlene Mobiltelefon. Der Geschädigte entsperrte dieses mittels PIN sowie Gesichtserkennung und konnte sein Eigentum daran zweifelsfrei nachweisen.

Bei der Durchsuchung des 29-jährigen syrischen Staatsangehörigen fanden Einsatzkräfte zudem drei weitere Mobiltelefone auf - einen Eigentumsnachweis hierfür konnte er nicht erbringen. Die Beamtinnen und Beamte stellten die Mobiltelefone sicher.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls, Diebstahls sowie der Unterschlagung gegen den aufgrund ähnlicher Delikte polizeibekannten Mann ein. Ein Haftrichter ordnete für den 29-jährigen Untersuchungshaft an.

