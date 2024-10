BPOLD-B: Versuchte Schleusung auf der Autobahn 12 aufgedeckt

Berlin (ots) - Am 17. September 2024 veröffentlichte die Bundespolizei eine Fahndung nach einem Mann, der am Montag, den 9. Oktober 2023, am Bahnhof Charlottenburg einem anderen Mann nach einer verbalen Auseinandersetzung ins Gesicht geschlagen haben soll. Da sich die gesuchte Person stellte, kann die Fahndung eingestellt werden. Erstmeldung vom 17.09.2024: Öffentlichkeitsfahndung nach Faustschlägen ins Gesicht am ...

