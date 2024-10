BPOLD-B: Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzung erfolgreich

Eberswalde (Barnim) (ots) - Die Bundespolizei nahm am Mittwochabend zwei Männer vorläufig fest, nachdem diese versuchten ein E-Bike aus der Fahrradabstellanlage am Bahnhof Eberswalde zu entwenden. Gegen 20:45 Uhr beobachtete ein Bürger an der Fahrradabstellanlage am Bahnhof Eberswalde, dass zwei Männer mit einem akkubetriebenen Winkelschleifer das Fahrradschloss eines E-Bikes durchtrennten. Beim Eintreffen der ...

mehr