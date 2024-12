Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Zwei Brände in Wohnungen innerhalb einer Stunde

Celle (ots)

In der vergangenen Nacht rückte die Feuerwehr Celle zu zwei Brandeinsätzen innerhalb einer Stunde aus. Hierbei befanden sich jeweils noch Personen in den betroffenen Wohnungen.

Zunächst wurden die Einsatzkräfte um 23:42 Uhr in die Hannoversche Straße alarmiert. Hier brannten Gegenstände in einer Wohnung, in der sich noch eine Person befand. Die Feuerwehr verschaffte sich Zutritt zur Wohnung. Die Person konnte die Wohnung anschließend selbständig verlassen und wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Durch die Einsatzkräfte wurde das Brandgut aus der Wohnung entfernt und abgelöscht. Im Anschluss wurde das Objekt belüftet.

Um 00:40 Uhr wurde die Celler Feuerwehr dann zu einem ausgelösten Rauchmelder in einer Wohnung in der Straße "Am Holzhof" alarmiert. Brandgeruch sollte wahrzunehmen sein. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Durch die Einsatzkräfte wurde die leicht verrauchte Wohnung geöffnet. Ursache war angebranntes Essen im Herd. Eine Person befand sich noch in der Wohnung. Das angebrannte Essen wurde durch die Feuerwehr entfernt und die Wohnung anschließend über einer Drehleiter belüftet.

Im Einsatz waren jeweils die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst des Landkreises Celle und die Polizei.

Zur Brandursache, Schadenshöhe und zu Art und Umfang von Verletzungen kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

