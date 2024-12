Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Wohnungsbrand im 6. OG eines Wohnkomplexes

Celle (ots)

Am Montagvormittag um 09:37 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem Wohnungsbrand in die Straße "Am Holzhof" alarmiert. Eine Wohnung im sechsten Obergeschoss des Wohnkomplexes brannte in Vollbrand. Dichter Qualm drang aus der betroffenen Wohnung. Es war nicht bekannt, ob sich noch Personen in der betroffenen Wohnung befinden.

Zur Brandbekämpfung gingen mehrere Trupps unter Atemschutz in die vom Brand betroffene Etage vor. Das Gebäude verfügte im Bereich des Brandes über insgesamt sieben Obergeschosse. Von außen ging eine Drehleiter in Stellung, um gegebenenfalls einen Flammenüberschlag zu verhindern. Der Brand konnte mit einem C-Rohr gelöscht werden. Personen befanden sich nicht in der Brandwohnung. Durch die Einsatzkräfte wurden weitere Wohnungen geöffnet und kontrolliert. Auch hier wurden keine Personen festgestellt. Im Anschluss an die Brandbekämpfung folgten umfangreiche Nachlöscharbeiten.

Zur Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, die Logistikgruppe der Wehr, der Rettungsdienst des Landkreises Celle sowie die Polizei Celle.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell