FW Celle: Kohlenstoffmonoxid in Wohnhaus ausgetreten

Celle (ots)

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr Celle zu einem ausgelösten Kohlenstoffmonoxidmelder (CO-Melder) alarmiert. Zuvor war der Rettungsdienst des Landkreises Celle zu einem medizinischen Notfall in das betroffene Einfamilienhaus alarmiert worden. In den Räumlichkeiten löste der mitgeführte CO-Melder des Rettungsdienstes aus. Aufgrund der Lage wurde die Feuerwehr nachalarmiert.

Unter Atemschutz ging ein Trupp in die betroffenen Räumlichkeiten vor und stelle eine erhöhte Konzentration an CO fest. Als Ursache wurde ein nicht vollständig abgelöschter Holzkohlegrill festgestellt. Dieser befand sich in der Garage, die eine direkte Verbindung zu den Wohnräumen hat.

CO = Kohlenstoffmonoxid ist ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas, das den Sauerstoff im Blutkreislauf verdrängt. Nach wenigen Atemzügen kann dies bereits zu schweren Vergiftungserscheinungen und zum Tod führen.

Durch die Feuerwehr wurden die betroffenen Räumlichkeiten belüftet und der Grill ins Freie verbracht. Eine Person wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr warnt, niemals einen Holzkohlegrill innerhalb der Wohnräume zu lagern. Es besteht Lebensgefahr!

