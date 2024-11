FW Celle: Rauchentwicklung aus Dach

Celle (ots) - Auf Anforderung der Polizei Celle wurde die Feuerwehr Celle am Dienstagabend zu einer Personensuche in den Ortsteil Altencelle alarmiert. Nach einer Lageeinweisung erfolgte eine Absuche des Nahbereiches Bleckenweg / "Am Kriegersteg" sowie der Aller mit Booten. Im Bereich der Aller kamen Boote der DLRG Celle sowie der Feuerwehr zum Einsatz. Ebenfalls unterstützten private Suchhunde die Maßnahmen. Bereits im Einsatz war eine Drohne der Feuerwehr Bröckel, die ...

