Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Ein versuchter und ein vollendeter Einbruch in Wohnhäuser

Wermelskirchen (ots)

In der Zeit von Sonntag (27.10.) circa 19:00 Uhr bis Mittwoch (30.10.) circa 15:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Flurstraße ein.

Die Täter gelangten ins Innere des Objektes, indem sie ein Fenster aufbrachen. Im Inneren brachen sie für ihr weiteres Vorhaben eine Zimmertür auf und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beurteilt werden.

Im gleichen Tatzeitraum wurde bei einem benachbarten Wohnhaus ebenfalls versucht, über eine Terrassentür einzubrechen, was jedoch nicht gelang.

Die Polizei nahm zwei Strafanzeigen auf und führte an beiden Tatorten eine Spurensicherung durch. Es werden nun Zeugen gesucht, die etwas Verdächtiges im Umfeld der Tatorte beobachtet haben. Hinweise werden vom Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell