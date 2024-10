Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Pkw-Fahrer erleidet bei Zusammenstoß mit Traktor tödliche Verletzungen

Overath (ots)

Am heutigen Mittwoch (30.10.) kam es auf der Kreisstraße 38 zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Traktor samt Anhänger. Der Pkw-Fahrer kam dabei ums Leben.

Ein 34-Jähriger aus Ruppichteroth hatte mit einem Gespann, bestehend aus einem Traktor und einem Gülleanhänger, gegen 13:45 Uhr die K 38 aus Richtung Kreutzhäuschen in Richtung Burghof befahren. Zwischen Kreutzhäuschen und Probstbalken kam ihm ein 81-jähriger Overather in einem Pkw Kia entgegen, welcher nach derzeitigem Ermittlungsstand aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch diese von der Fahrbahn abkamen. Während der Pkw in den Graben schleuderte, geriet der Traktor auf derselben Seite der Fahrbahn über die Schutzplanke in die Böschung und kam auf der Seite unter seinem eigenen Anhänger zum Liegen.

Neben der Polizei wurden auch die Feuerwehr, der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber mit Notarzt zur Unfallstelle alarmiert. Der Kia-Fahrer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Trotz der Versorgung durch den Rettungsdienst und den Notarzt verstarb der Overather noch an der Unfallstelle. Der Traktor-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln unterstützt. Die K 38 ist aktuell noch vollständig gesperrt. Für die Bergung des Traktor-Gespanns und des Pkw wurde ein Abschleppdienst angefordert. Die Arbeiten dauern noch an. Die Unfallfahrzeuge sollen zu Beweiszwecken sichergestellt werden. Die Höhe des Sachschadens kann zurzeit noch nicht beziffert werden. (th)

