POL-RBK: Odenthal - Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall auf der L 101

Odenthal (ots)

Am Dienstagmorgen (29.10.) kam es zu einem Auffahrunfall auf der Altenberger-Dom-Straße (L 101) unter Beteiligung dreier Pkw-Fahrer.

Die Verkehrsteilnehmer befuhren gegen 06:20 Uhr die L 101 in Fahrtrichtung Bergisch Gladbacher Straße. Zwischen der Bergstraße und der Hauptstraße beabsichtigte ein 32-jähriger Kürtener mit seinem Chevrolet nach links auf ein Grundstücksgelände einzufahren und bremste dementsprechend ab. Der hinter ihm fahrende Odenthaler (52) erkannte das Vorhaben seines Vordermannes und bremste ebenfalls ab. Eine wiederum dahinter befindliche 20-jährige Burscheiderin in ihrem Kia bemerkte den Bremsvorgang zu spät und konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurde der Ford des Odenthalers zudem auf den Pkw des Kürteners geschoben, wodurch letztlich an allen Fahrzeugen ein Sachschaden entstand.

Sowohl der Kia als auch der Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Fahrer wurden bei dem Auffahrunfall leicht verletzt und mussten vorsorglich zur weiteren Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden. Der 32-jährige Kürtener blieb glücklicherweise unverletzt.

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird aktuell auf einen unteren bis mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. (ch)

