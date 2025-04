Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht - diverse Werkzeuge, Akkus und Maschinen aus Baucontainern entwendet

Hagen-Vorhalle (ots)

Zwischen Freitagmittag (11.04.2025) und Montagmorgen (14.04.2025) wurden in Vorhalle zwei Baucontainer auf einer Baustelle in der Straße Funkenhausen aufgebrochen. Ein 35-Jähriger, der seine Arbeit auf dem Baugelände für die im Nahbereich befindliche Baustelle auf der A 1 aufnahm, bemerkte gegen 7 Uhr, dass die zwei Container diverse Deformierungen an den Türen hatten. Es fehlten unterschiedliche Werkzeuge, Akkus und Maschinen. Auch die Batterie eines Baggers wurde entwendet. Hinweise zu möglichen Tätern konnte der Mann nicht geben. Unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bittet die Hagener Polizei um Zeugenhinweise. Haben Sie verdächtige Beobachtungen gemacht oder können Angaben zur Identität der Täter machen? (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell