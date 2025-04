Polizei Hagen

POL-HA: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Hagen-Wehringhausen (ots)

Die Polizei kontrollierte am Montagabend (14.04.2025) einen 30 Jahre alten E-Scooter-Fahrer. Wie sich herausstellte, war der Mann unter dem Einfluss von Cannabis unterwegs gewesen. Um etwa 19 Uhr wurden die Beamten an der Wehringhauser Straße auf Höhe der Södingerstraße auf den Mann aufmerksam. Sie hielten ihn an und führten eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Dabei machte der 30-jährige Hagener einen nervösen und zittrigen Eindruck. Zudem gab er an, vor einiger Zeit Drogen konsumiert zu haben. Daraufhin führten die Einsatzkräfte einen freiwilligen Drogenvortest ihm durch, der positiv auf THC reagierte. Zur weiteren Beweisführung wurde dem E-Scooter-Fahrer in einem Krankenhaus eine ärztliche Blutprobe entnommen. Die Polizeibeamten leiteten ein entsprechendes Verfahren ein und entließen den Mann. (rst)

