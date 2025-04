Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in das Jugendzentrum Eckesey

Hagen-Eckesey (ots)

Am Samstag (12.04.2025) rief ein 40-Jähriger die Polizei gegen 10:45 Uhr in die Droste-Hülshoff-Straße. Kurz zuvor hatte er eine eingeworfene Fensterscheibe am Haupteingang des dortigen Jugendzentrums festgestellt. Auch ein offenstehendes Fenster fiel dem Passanten auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei geht von einem Einbruch aus, sicherte vor Ort Spuren und vermutet den Tatzeitraum zwischen Freitag, 8:00 Uhr, und Samstag, 10:45 Uhr. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

