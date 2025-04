Polizei Hagen

POL-HA: Abbiegeunfall: 59-Jähriger missachtet Vorfahrt

Hagen-Vorhalle (ots)

Ein 59 Jahre alter Autofahrer verursachte am Samstagmorgen (12.04.2025) einen Verkehrsunfall, als er nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte. Dabei kam es zur Kollision mit dem Gegenverkehr, wodurch eine 31-Jährige leichte Verletzungen davontrug. Der 59-Jährige fuhr um 9.45 Uhr mit seinem Ford C-Max auf dem Sporbecker Weg in Richtung B54, als er auf Höhe der Hausnummer 8 auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Hierbei missachtete er jedoch den entgegenkommenden Citroen C4 einer 31-Jährigen. Die beiden Autos stießen zusammen, wobei der Citroen von der Fahrbahn abkam und gegen einen Metallzaun prallte. Beide Fahrzeuge sowie der Zaun wurden erheblich beschädigt. Zudem erlitt die Citroen-Fahrerin leichte Verletzungen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Sowohl der Citroen als auch der Ford mussten nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Schätzungsweise beziffert sich der Sachschaden an den Fahrzeugen und dem Zaun auf rund 11.000 Euro. (rst)

