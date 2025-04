Polizei Hagen

POL-HA: Auto überschlägt sich nach Zusammenstoß mit Verkehrsinsel

Hagen-Mitte (ots)

Am Bergischen Ring trafen Polizeibeamte am Sonntag (13.04.2025) auf einen 19-Jährigen, der kurz nach Mitternacht die Kontrolle über seinen Hyundai verloren hatte. Das Auto überschlug sich nach einem Zusammenstoß mit einer Verkehrsinsel und kippte auf die Seite. Bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung saß der Mann aus Breckerfeld auf dem Vorsprung einer Mauer und wurde durch Ersthelfer versorgt, die ihm zuvor aus seinem Fahrzeug halfen. Er war leicht verletzt und gab an, dass er vor dem Unfall Sport gemacht habe. Plötzlich sei ihm während der Fahrt nach Hause schwarz vor Augen geworden, sodass er auf Höhe der Kreuzung Bergischer Ring/Lenzmannstraße/Goldbergstraße die Kontrolle über den Hyundai verlor. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 19-Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus. Freiwillig durchgeführte Alkohol- und Drogenvortests verliefen negativ. Während der Unfallaufnahme musste der Bergische Ring in Fahrtrichtung Markt komplett gesperrt werden. (arn)

