POL-HA: Stark alkoholisierte Frau leistet Widerstand und beleidigt Polizeibeamte

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Samstagnachmittag (12.04.2025) wurde der Polizei eine weibliche hilflose Person in der Bushaltestelle "Emilienplatz" gemeldet.

Die Frau reagierte auf Ansprache der Polizisten nicht. Sie wirkte zeitlich und örtlich nicht orientiert und stark alkoholisiert. Ein Rettungswagen und ein Notarzt wurden verständigt. Nachdem es gelang die Frau zu wecken, gab sie an neben Medikamenten auch Alkohol konsumiert zu haben. Daher sollte die 33-jährige Hagenerin zur weiteren Behandlung in eine Krankenhaus gebracht werden. Hierauf reagierte sie aggressiv, spuckte und trat in Richtung der Polizisten und lehnte jede weitere Hilfe ab. Der Frau mussten Handfesseln angelegt werden. Auf der Transporttrage musste sie mit einem Sicherheitsgurt an den Beinen fixiert werden, um weitere Tritte gegen die Polizeibeamten zu unterbinden. Es folgten zahlreiche Beleidigungen gegen die Beamten, welche auch im Krankenhaus fortgeführt wurden. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Die Frau verblieb zur weiteren Behandlung im Krankenhaus. Ein Strafverfahren ist eingeleitet. Alle eingesetzten Polizeibeamten blieben dienstfähig. (ko)

