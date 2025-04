Polizei Hagen

POL-HA: Unter Drogen am Steuer: Polizei erwischt Verkehrssünder in der Mittelstadt

Hagen-Mittelstadt (ots)

In der Nacht zum Sonntag (13.04.2025) kontrollierten Polizeibeamte einen Autofahrer in der Holzmüllerstraße. Der 40-jährige Fahrer zeigte drogentypische Auffälligkeiten. Ein durchgeführter Drogentest fiel positiv aus auf Cannabis. Die Polizeibeamten ordneten daraufhin eine Blutprobe an und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

Die Polizei warnt: " Das Fahren unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol gehört zu den Hauptunfallursachen. Die Einnahme führt in der Regel zu einer verzerrten Wahrnehmung und zur Selbstüberschätzung. Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Alkohol und Drogen passen daher nicht mit der Teilnahme im Straßenverkehr zusammen. Regelmäßig ist bei solchen Feststellungen die Fahrerlaubnis in Gefahr. Auch der endgültige Entzug kann drohen." (ko)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell