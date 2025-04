POL-HA: Zu schnell gefahren und kontrolliert - positiver Drogenvortest

Hagen-Altenhagen (ots) - Am Donnerstag (10.04.2025) kam es zu einem Aufbruch eines Transporters mit anschließendem Diebstahl einer Gastherme. Gegen 10:00 Uhr fuhr ein 59-Jähriger aus der Oeger Straße in Richtung Altenhagen. Dort stellte er den Firmentransporter in der Alleestraße ab. Als er gegen 12:00 Uhr zurück in die Oeger Straße fuhr, musste er feststellen, dass die Heckklappe aufgebrochen war. Unbekannte ...

mehr