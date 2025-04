Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Hagen-Boele (ots)

Am Donnerstag (10.04.2025) stießen zwei Autos auf der Schwerter Straße gegen 15.45 Uhr frontal zusammen. Ein 86-jähriger Iserlohner verletzte sich hierbei schwer, eine 63-jährige Frau aus Herdecke leicht. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr der Senior mit seinem Ford in Richtung Feldmühlenstraße. Zunächst touchierte er den Außenspiegel eines entgegenkommenden Hondas. Anschließend geriet der 86-Jährige vollständig in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem VW der Herdeckerin, die zu dieser Zeit in Fahrtrichtung Hohenlimburg unterwegs war. Die beiden Verletzten kamen jeweils mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Sowohl der Ford als auch der VW waren so schwer beschädigt, dass die Autos abgeschleppt werden mussten. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell