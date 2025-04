POL-HA: Transporter aufgebrochen - Gastherme aus Citroen gestohlen

Hagen-Mitte (ots) - Polizisten mussten am Freitag (11.04.2025) kurz nach Mitternacht einen 18-jährigen Hagener in Gewahrsam nehmen. Der Mann stand in der Elberfelder Straße vor einem Kiosk und starrte eine Streifenwagenbesatzung provokativ an und führte einen Kopfstoß in ihre Richtung aus. Als die Beamten das Auto stoppten, um den 18-Jährigen zu kontrollieren, ...

