Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, vermehrt Taschendiebstähle im Bereich Bahnhof/Bustreff, Geschädigte gesucht, Polizei rät: Immer Anzeige erstatten

Rheine (ots)

In den vergangenen Wochen hat es im Bereich von Bahnhof und Bustreff vermehrt Handtaschendiebstähle gegeben. Zwei Fälle, zu denen bei der Polizei Anzeigen vorliegen, ereigneten sich am Dienstag (04.02.25). Am Vormittag in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr wurde eine ältere Frau bestohlen. Sie hatte Bargeld geholt, wartete am Bustreff und stieg in ihren Bus nach Hause. Dort bemerkte sie, dass ihre Geldbörse fehlte, und sie kontaktierte die Polizei. Am frühen Nachmittag beobachtete dann ein Zeuge gegen 14.15 Uhr, wie eine Tatverdächtige in die Umhängetasche einer älteren Frau griff, die ebenfalls am Bustreff wartete. Anschließend stieg die Betroffene in den Bus, Linie C1. Der Zeuge rief die Polizei. Dem Kriminalkommissariat in Rheine liegen Täterhinweise vor. Nun suchen die Beamten nach der Geschädigten, die vermutlich am frühen Nachmittag bestohlen wurde. Folgende Beschreibung liegt vor: Die Frau war etwa 1,65 Meter groß, hatte graues Haar und eine leichte Dauerwelle, sie trug eine graue Jacke. Die Polizei bittet die Geschädigte oder Personen, die Hinweise auf die Geschädigte geben können, sich zu melden - bei der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Darüber hinaus appelliert die Polizei: Schützen Sie bei größeren Menschenansammlungen immer Ihre Wertsachen! Nicht nur in Supermärkten und Discountern sind Taschendiebe unterwegs, auch dort, wo sich viele Menschen aufhalten, beispielsweise an Bahnhöfen, Busbahnhöfen, in Bussen und Zügen sowie bei größeren Veranstaltungen. Daher gilt: Handtaschen, Rucksäcke oder Taschen stets verschließen und an der Vorderseite des Körpers tragen! Abstand einfordern, wenn Fremde zu nahekommen! Wirklich nur so viel Bargeld mitnehmen, wie nötig! Die PIN für Bankkarten auswendig lernen und nirgends notieren! Außerdem wichtig: Erstatten Sie in jedem Fall eines Diebstahls Anzeige!

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell