BPOL-KL: Bundespolizeifahrzeug am Bahnhof Worms mutwillig beschädigt

Am späten Abend des 11. März 2024 hörten Bundespolizisten am Bahnhof Worms einen lauten Knall während sie sich im dortigen Dienstverrichtungsraum aufhielten. Die umgehende Nachschau ergab, dass das auf dem Bahnhofsvorplatz geparkte Dienstfahrzeug beschädigt wurde. Die geworfenen Gegenstände, Steine sowie ein Pfahl, lagen neben dem Fahrzeug. Sogleich meldeten sich zwei Augenzeugen, die den Beamten den mutmaßlichen Täter beschrieben und weiter angaben, dass dieser nach dem Werfen die Steine gezielt vor die Reifen des Autos gelegt hatte. Der Mann konnte in der Nähe des Fahrzeuges festgestellt werden. Die Kontrolle ergab, dass es sich um einen 44-jährigen Rumänen handelte, der auch in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Die Polizei Worms wurde informiert. Kurz darauf traf die Streife der PI Worms am Bahnhof ein und übernahm den Sachverhalt. Es wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab 1,2 Promille. Der 44-Jährige wurde belehrt, erhielt einen Platzverweis und konnte nach Abschluss der Maßnahmen seinen Weg fortsetzen.

Die Windschutzscheibe des Dienstfahrzeuges der Bundespolizei wurde stark beschädigt, daher war das Auto fahruntüchtig.

Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen der Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel.

