Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht nach Auffahrunfall Unfallverursacher gesucht

Rheine (ots)

Am Donnerstag (06.02.) gegen 07.20 Uhr hat sich im Kreuzungsbereich Kardinal-Galen-Ring / Matthiasstraße, im Bereich der ehemaligen Post, ein Auffahrunfall ereignet. Ein 44-jähriger Mann aus Emsdetten fuhr mit seinem Renault Megane die B481 aus Richtung Emsdetten kommend in Richtung Innenstadt und bog nach links auf den Kardinal-Galen-Ring ab. Im Bereich der Fußgängerfurt musste er verkehrsbedingt abbremsen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr dabei auf das Auto des Geschädigten auf. Der Emsdettener hielt bei nächster Gelegenheit an, der Unfallverursacher fuhr jedoch in Richtung Bahnhof weiter, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der 44-Jährige und seine Beifahrerin, eine 19-jährige Emsdettenerin, zogen sich bei dem Auffahrunfall leichte Verletzungen zu. Eine Beschreibung des flüchtigen Fahrzeugs war nicht möglich. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Polizei Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

