Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beratungsmobil am 07.02.2025 auf dem Markt in Bad Salzungen

Bad Salzungen (ots)

Das Präventionsteam der Landespolizeiinspektion Suhl, welches am 31.01.2025 im Rahmen einer Abendveranstaltung in Bad Salzungen zu Trickbetrügereien aufgeklärt hat, wird am Freitag, den 07.02.2025, mit dem Beratungsmobil auf dem Marktplatz in Bad Salzungen stehen, um über Maßnahmen des Einbruchschutzes aufzuklären. In der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr erhalten Interessierte Informationen zu organisatorischen Maßnahmen, mechanischen Sicherungsmöglichkeiten, Einbruchmeldeanlagen, Videoüberwachungen und Wertbehältern. Zu einigen Varianten der Sicherungstechnik sind im Beratungsmobil Anschauungsobjekte zu sehen. Zudem werden kostenfreie Broschüren zu den o.g. Themen ausgegeben. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können ohne Voranmeldung vorbeikommen, sich beraten lassen und Informationsmaterial mit nach Hause nehmen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell