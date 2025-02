Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch ins Einkaufzentrum

Meiningen (ots)

Unbekannte Täter versuchten sich in der Zeit von Samstagnachmittag, 15:00 Uhr, bis Montagmorgen, 05:45 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Einkaufszentrum in der Berliner Straße in Meiningen zu verschaffen. Sie beschädigten dabei mehrere Türen, Fenster und die Fassade, gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem versuchten Einbruch oder verdächtigen Personen im Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0030363/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

