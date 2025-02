Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht aufgefahren

Schwallungen (ots)

Ein Autofahrer fuhr Montagmorgen auf der Bahnhofstraße in Schwallungen, als er, vermutlich aufgrund der unzureichenden Sicht aufgrund der vereisten Windschutzscheibe, in einen dort am Straßenrand parkenden Pkw krachte. Verletzt wurde zum Glück niemand. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme mit dem Verursacher durchgeführter Drogenvortest reagierte zudem positiv, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum erfolgte. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

