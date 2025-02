LPI-SHL: Versuchter Garageneinbruch

Breitungen (ots) - Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Samstag bis Sonntagabend ein Wahlwerbe-Banner in der Hauptstraße in Breitungen. Die Täter hatten zwei Löcher in das an einem Zaun befestigte Banner geschnitten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0029872/2025 bei der Polizeiinspektion ...

