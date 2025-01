LPI-J: Haftbefehle gegen 38-Jährigen vollstreckt

Mattstedt (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 28.12.2024 und dem 05.01.2025 wurde in Mattstedt in ein Einfamilienhaus am Hirtenberg eingebrochen. Der oder die Einbrecher sind durch die Fenster in das Gebäude gelangt. Die Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

