POL-PDNR: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Rheinbreitbach/Unkel (ots) - In der Nacht zu Samstag, zwischen 00:40 Uhr und 00:50 Uhr wurde der Polizei Linz ein dunkler BMW gemeldet, der aus Bonn kommend die B42 in Richtung Linz, mit rücksichtslosem Fahrverhalten und überhöhten Geschwindigkeiten, befuhr. Hierbei soll es mehrfach zu gefährlichen Fahrmanövern gekommen sein. Der Fahrzeugführer konnte anschließend in der Ortslage Bruchhausen durch eine Streife der ...

mehr