Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz Polizei bittet um Hinweise

Hörstel (ots)

Am Donnerstag (06.02.) in der Zeit von 08.30 bis 13.30 Uhr ist es auf einem Parkplatz an der Marktstraße, Höhe Hausnummer 6, zu einem Unfall zwischen einem Hyundai und einem unbekannten Fahrzeug gekommen. Der rote Hyundai i30 war auf dem Parkplatz abgestellt und wurde an der rechten Seite beschädigt. Der Autofahrer des unbekannten Fahrzeugs entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden an dem Hyundai wurde mit etwa 4000 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen und/oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Polizeiwache Rheine, Telefon 05971/938-4215.

