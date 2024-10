Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zwei Mädchen nach Schulschluss belästigt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch wurden zwei Mädchen aus Bottrop (15 und 13 Jahre alt) vor einem Schulgebäude von zwei Jugendlichen belästigt. Am Tag zuvor kam es bereits zu einer Begegnung mit den beiden Jungs. Sie fragten die Mädchen nach ihren Kontaktdaten wie z.B. Snapchat/Instagram. Auf die Anfragen gingen die Mädchen nicht ein. Nach Schulschluss am Mittwoch wurden die Mädchen erneut von den Beiden an der Zeppelinstraße angesprochen. Dabei sollen die Jugendlichen die Schülerinnen auch begrapscht haben. Eine Lehrkraft wurde darauf aufmerksam, woraufhin die Situation aufgelöst wurde. Nachdem die 13-Jährige sich Zuhause ihrer Mutter anvertraut hatte, suchten sie gemeinsam gegen 15:30 Uhr eine Polizeiwache auf und erstatteten Anzeige.

Beschreibung der Jugendlichen:

1) etwa 17 Jahre alt und 1,90m groß, dunkle lockige Haare, braune Augen. Bekleidet mit blauer Jacke der Marke "Nike". 2) etwa 17 Jahre alt und 1,80m groß, dunkler Hautton, schwarze glatte Haare, helle blaue Augen, Brille. Bekleidet mit einer schwarz-weißen Jacke.

Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen werden unter der Tel.: 0800/2361 111 erbeten.

