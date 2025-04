POL-HA: Ostereiaktion 2025 - Vorschulkinder belohnen Verkehrsteilnehmer für richtiges Verhalten

Hagen-Haspe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall wurde am Mittwochmorgen (09.04.2025) in Haspe ein 90-jähriger Mann leicht verletzt. Gegen 10.30 Uhr wollte ein 38-jähriger Hagener mit seinem Fiat von einem Parkplatz in der Enneper Straße aus nach rechts in Richtung Gevelsberg fahren. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er dabei den 90-Jährigen, der mit seinem ...

mehr