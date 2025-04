Polizei Hagen

POL-HA: 90-Jähriger bei Verkehrsunfall in Haspe leicht verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Mittwochmorgen (09.04.2025) in Haspe ein 90-jähriger Mann leicht verletzt. Gegen 10.30 Uhr wollte ein 38-jähriger Hagener mit seinem Fiat von einem Parkplatz in der Enneper Straße aus nach rechts in Richtung Gevelsberg fahren. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er dabei den 90-Jährigen, der mit seinem motorisierten Krankenfahrstuhl über den dortigen Radweg fuhr. Infolge der Kollision stürzte der Senior auf die linke Seite und verletzte sich dabei leicht. Eine rettungsdienstliche Behandlung an der Unfallstelle war nicht notwendig. (sen)

