POL-HA: Jugendliche brechen Spielautomaten auf - Polizei bittet um Hinweise

Hagen-Mitte (ots)

Am Mittwochabend (09.04.2025) brach eine Gruppe bislang unbekannter Jugendlicher mehrere Automaten in einer Spielhalle an der Mittelstraße auf. Um kurz nach 20 Uhr begaben sich die Jugendlichen mit Werkzeugen in das Geschäft. Ihnen gelang es, unter Gewaltanwendung mehrere der dort befindlichen Spielautomaten zu öffnen und Geldkassetten zu entwenden. Der Schaden beziffert sich schätzungsweise auf mehrere hundert Euro. Bislang liegen der Polizei keine Hinweise zu den Jugendlichen vor. Daher fragt die Polizei: Wer hat am Mittwoch Jugendliche im Bereich der Mittelstraße beobachtet, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02331 986-2066 entgegen. (rst)

