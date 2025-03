Polizeidirektion Lübeck

Diebstähle von Transportern in Lübeck - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (4.3./5.3.25) wurden im Stadtteil Lübeck Moisling zwei Mercedes-Benz Sprinter entwendet, ein dritter Diebstahlversuch scheiterte. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Nacht zu Mittwoch ereigneten sich in Lübeck Moisling mehrere Diebstähle von Transportfahrzeugen. Unbekannte Täter entwendeten zwei weiß lackierte Mercedes-Benz Sprinter. Diese waren am Straßenrand des Andersenrings und der Niendorfer Straße abgestellt.

In einem weiteren Fall, der sich im Brüder-Grimm-Ring ereignete, wurde versucht, ein drittes Fahrzeug desselben Modells zu stehlen. Hier scheiterte die Vollendung, jedoch wurden eindeutige Manipulationen am Zündschloss festgestellt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht derzeit nach Zeugen der Taten. Wer in besagter Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Andersenrings, des Brüder-Grimm-Rings oder der Niendorfer Straße festgestellt hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Rufnummer: 0451-131 0 oder per E-Mail an: K13.Luebeck.BKI@polizei.landsh.de entgegen genommen.

