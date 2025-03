Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Gertrud

Raubdelikt in Park - Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck.

Bereits am 21.02.25 (Freitag) soll es in einem Park in Lübeck St. Getrud zu einer schweren Raubtat gekommen sein. Ein 19-Jähriger soll dort Opfer eines Überfalls geworden sein. Zwei junge Männer sollen ihn attackiert haben, nachdem er die Herausgabe einer Zigarette verweigert haben soll, und ihn dabei leicht verletzt haben. Die Polizei nahm die beiden Tatverdächtigen noch in Tatortnähe fest. Nach intensiven Ermittlungen wurden nun Haftbefehle gegen sie erlassen. Mittlerweile befinden sich beide in Untersuchungshaft.

Nach aktuellem Ermittlungsstand gerieten an dem Freitagabend zwei größere Personengruppen im Drägerpark aufeinander, als sich gegen 22:00 Uhr ein 21-jähriger Mann aus der einen Gruppe einem 19-Jährigen aus der anderen Gruppe zuwandte und eine Zigarette forderte.

Nachdem der junge Mann aus Lübeck die Herausgabe verweigert habe, soll sich die Situation zunächst verlagert und ein Streitgespräch an anderer Stelle entwickelt haben. Im weiteren Verlauf soll der 21-Jährige ein Schlagwerkzeug aus seinem Hosenbund gezogen und damit auf das Opfer eingewirkt haben. Der Geschädigte soll daraufhin leicht verletzt zu Boden gegangen sein und der 21-jährige eine angebrochene Zigarettenschachtel an sich genommen haben.

Ein weiterer Tatverdächtiger, ein 20-jähriger Begleiter des ersten Angreifers, soll die Situation ausgenutzt und die Geldbörse des am Boden liegenden Opfers entwendet haben.

In der Zwischenzeit wurde die Polizei über den Vorfall informiert. Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte dazu, dass die beiden Tatverdächtigen noch in Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnten.

Nach Abschluss der erforderlichen Sofortmaßnahme wurde beide zunächst entlassen.

In den Folgetagen schlossen sich intensive Ermittlungen der Polizei an. Diese führten dazu, dass auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck Haftbefehl gegen die beiden dringend Tatverdächtigen beim Amtsgericht Lübeck beantragt wurde. Der zuständige Haftrichter folgte dem Antrag und ordnete Untersuchungshaft an. Im Anschluss wurden die beiden jungen Männer einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes dauern noch an und werden von der Kriminalpolizei in Lübeck fortgeführt.

Nachfragen zu dieser Medieninformation sind an die Pressestelle Polizeidirektion Lübeck zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell