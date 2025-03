Polizeidirektion Lübeck

Heizlüfter geht in Flammen auf

Am Mittwochabend (05.03.2025) kam es in Lübeck - Israelsdorf zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus. Ursächlich war nach derzeitigem Ermittlungsstand ein in Brand geratener Heizlüfter. Der Bewohner des Hauses verletzte sich bei dem Brand und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 20:00 Uhr gingen bei der Polizei und der Feuerwehr Notrufe über ein Feuer im Germanenweg in Israelsdorf ein.

Am Einsatzort trafen die Polizeibeamten den 59-jährigen Bewohner des Einfamilienhauses an. Er hatte den brennenden Heizlüfter im Obergeschoss des Hauses entdeckt und selbstständig nach draußen getragen. Der Lübecker wies Brandverletzungen auf und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr löschte das vor der Haustür liegende Elektrogerät. Bei der Begehung des Hauses stellten die Einsatzkräfte keine weiteren Brandherde fest. Am Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von circa 20.000EUR.

Das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigem Sachstand wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

