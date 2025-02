Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Polizei im Faschings-Einsatz

Sicher und respektvoll durch die närrische Zeit

Friedberg (ots)

Gießen: Die Polizei in Mittelhessen ist auch in diesem Jahr während der Faschingszeit im Einsatz, um die zahlreichen Veranstaltungen, Umzüge und Feierlichkeiten zu begleiten und für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Unser Ziel ist es, allen Narren und Jecken eine fröhliche und unbeschwerte Feierzeit zu ermöglichen.

Auch dieses Jahr erwartet die Polizei wieder mehrere zehntausend Besucherinnen und Besucher zu den Fastnachtsumzügen in Mittelhessen, die in verschiedensten Verkleidungen an der Zugstrecke stehen werden und sich auf närrische Tage freuen.

Um genau dies so sicher wie möglich tun zu können, befindet sich die Polizei in engem Austausch mit den kommunalen Verantwortlichen, die umfangreiche Sicherheitskonzepte entwickelten. Nach den Vorkommnissen der letzten Wochen und Monaten hat die Polizei alle relevanten, bevorstehenden Veranstaltungslagen nochmals einer aktuellen Gefährdungslagebewertung unterzogen. Den hessischen Sicherheitsbehörden liegen derzeit keine konkreten Gefährdungserkenntnisse in Bezug auf kommende Faschingsveranstaltungen vor. Gleichwohl ist weiterhin eine hohe abstrakte Gefahr zu konstatieren.

Ihre Polizei sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit. Bei vielen Menschen, die friedlich auf der Straße feiern wollen, sind wir jedoch auf die Mithilfe unserer Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Närrinnen und Narren können gemeinsam zur Sicherheit aller beitragen, wenn sie Augen und Ohren offenhalten. Wir raten daher: Sprechen Sie die zahlreichen Einsatzkräfte frühzeitig an, wenn jemand den Eindruck vermittelt, dass es ihm oder ihr nicht ums Feiern geht oder falls Sie etwas Verdächtiges wahrnehmen. Je früher die Kolleginnen und Kollegen angesprochen werden, desto schneller können sie helfen und nötigenfalls einschreiten.

Fasching ist die Zeit der kreativen und ausgelassenen Verkleidungen. Dennoch möchten wir an alle Feiernden appellieren, auf provokante, diskriminierende oder geschmacklose Kostüme zu verzichten. Besonders problematisch sind Verkleidungen mit täuschend echt aussehenden Anscheinswaffen, die von echten Waffen kaum zu unterscheiden sind. Derartige Waffenimitationen stellen unsere Einsatzkräfte vor große Herausforderungen, führen zu unnötiger Beunruhigung der Feierenden und können Polizeieinsätze provozieren.

Wir möchten jedoch betonen, dass kindgerechte Verkleidungen mit deutlich als Spielzeug erkennbaren Kinderwaffen hiervon selbstverständlich nicht betroffen sind.

Wir bitten daher um Ihre Unterstützung: Seien Sie kreativ, närrisch, fröhlich und feiern Sie ausgelassen und friedlich zusammen. Respekt und Rücksichtnahme tragen dazu bei, dass alle Menschen die närrische Zeit unbeschwert genießen können. Genießen Sie die Faschingszeit und helfen Sie uns dabei, Missverständnisse zu vermeiden.

Die Polizei Mittelhessen wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern eine fröhliche, sichere und friedliche Faschingszeit!

Pierre Gath, Pressesprecher

Guido Rehr, Pressesprecher

