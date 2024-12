Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Frau bei Bahnunfall tödlich verletzt

Bellheim (ots)

Am Bahnhof in Bellheim kam es am Donnerstagmorgen, um 8.53 Uhr, nach derzeitigem Kenntnisstand zu einem Bahnunfall bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Die Polizei hatte umgehend Ermittlungen vor Ort aufgenommen, nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich um ein Unglücksgeschehen. Offenbar beabsichtigte die 56 - jährige Frau einen Zug zu erreichen. Hierzu überquerte sie den geschlossenen Bahnübergang und wurde von dem in Richtung Germersheim fahrenden Zug erfasst. Es kam zum Zusammenstoß. Hinzugerufene Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen.

