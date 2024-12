POL-PDLD: Edenkoben - Mit Wildschwein kollidiert

Silz (ots) - Am heutigen Mittag (11.12.2024), gegen 12:15 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Viertelweg zu einem Feuerwehreinsatz. In einer Dachgeschoßwohnung schmorte eine Steckdosenleiste und verursachte eine Rauchentwicklung, welche die Feuerwehr auf den Plan rief. Es kam weder zu einem Personen- noch zum Gebäudeschaden. Die Feuerwehr war mit 8 Fahrzeugen im Einsatz. Rückfragen bitte an: ...

