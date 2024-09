Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall mit hohem Sachschaden auf der BAB 24

Ludwigslust (ots)

Am Sonntagabend, den 01.09.24 kam es um ca. 23:00 Uhr auf der Bundesautobahn 24 in Fahrtrichtung Berlin zwischen der Anschlussstelle Wöbbelin und dem Autobahnkreuz Schwerin zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 29-jährige polnische Fahrzeugführerin mit ihrem PKW auf ein vorausfahrendes Fahrzeuggespann eines 54-jährigen deutschen Fahrzeugführers auf. Durch die Kollision geriet das Fahrzeuggespann des 54-Jährigen ins Schleudern und kippte auf die Seite. Das Zugfahrzeug kam auf dem Überholfahrstreifen zum Stillstand. Der Anhänger riss beim Kippen von der Anhängerkupplung und kam auf dem Standstreifen mit dem darauf befindlichen Mercedes Unimog zum Liegen. Die 29-jährige Fahrzeugführerin brachte ihren PKW kontrolliert auf dem Standstreifen zum Stehen. Beide Fahrzeuge und der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Weiterhin liefen Betriebsstoffe aus. Die BAB 24 wurde ab ca. 23:00 Uhr voll gesperrt. Aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle ist mit der Sperrung bis ca. 03:30 Uhr zu rechnen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 85.000 EUR. Die polizeilichen Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern weiter an. Marvin Gramsch AVPR Stolpe

