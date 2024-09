Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kradfahrer

Gadebusch (ots)

Am 31.08.2024 ereignete sich gegen 20:25 Uhr auf der K66 zwischen Grambow und Wittenförden ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 19-jährige Kradfahrer zusammen mit weiteren Kradfahrern die K66 in Fahrtrichtung Wittenförden. Im Bereich einer Rechtskurve schätzte der junge Fahrzeugführer den Kurvenverlauf falsch ein und kam in weiterer Folge nach links von der Fahrbahn ab. Der Kradfahrer stürzte dadurch den leichten Abhang neben der Straße ca. einen Meter hinunter. Seine befreundeten Kradfahrer eilten ihm sofort zur Hilfe und setzten den Notruf ab. Die vor Ort eingesetzten Rettungskräfte behandelten den alleinbeteiligten Fahrzeugführer und brachten diesen umgehend in die Helios Kliniken nach Schwerin. Während der Unfallaufnahme kam es zu Einschränkungen des Verkehrs, so dass dieser an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden musste. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,- EUR. Steven Hess Polizeirevier Gadebusch

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell