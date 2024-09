POL-HRO: 30-Jähriger soll mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben

Gadebusch (ots) - Am 31.08.2024 ereignete sich gegen 20:25 Uhr auf der K66 zwischen Grambow und Wittenförden ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 19-jährige Kradfahrer zusammen mit weiteren Kradfahrern die K66 in Fahrtrichtung Wittenförden. Im Bereich einer Rechtskurve schätzte der junge Fahrzeugführer den Kurvenverlauf falsch ein und kam in weiterer Folge nach ...

mehr